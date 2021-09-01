До старта и в перерыве матча с Хорватией диктор «Лужников» заунывно обращался к болельщикам и вытряхивал из них банальное «Вперед, Россия!». Зрители почти не отзывались: видимо, сказался трудный День знаний. Гораздо сильнее на публику влиял футбол – такое со сборной России происходит редко.

До дебюта у руля национальной команды Валерий Карпин затрагивал тактику слишком аккуратно. В интервью Нобелю Арустамяну, а позже и Дмитрию Губерниеву коуч признавался: времени на тренировки у него мало, а значит и завышать ожидания не стоит. Несмотря на тренерскую скромность, сборная России выдала несколько свежих тактических ходов.

Первая реформа затронула прессинг. Без мяча команда Карпина выдерживала схему 4-3-3 и активно давила хорватов до вратаря. Россия выдала 8 попыток отобрать мяч на чужой половине: для сравнения, у Хорватии набрались лишь 3. Правда, физики хозяевам хватило лишь на тайм. 6 из 8 защитных действий за центральной линией пришлись на первые 45 минут, только 2 – на заключительные.

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Прессинг укрепила полузащита: среднюю линию обрамили выносливые Александр Головин и Далер Кузяев. Футболисты «Монако» и «Зенита» набрали солянку из 5 отборов, 2 перехватов и 3 блокировок. 23-й и 17-й номера помогали на флангах: Хорватия провела лишь четверть атак по центральному каналу и регулярно скатывалась на края.

Схема 4-3-3 в защите сборной России. Кузяев включается по футболисту Хорватии, который принимает мяч от партнера близко к левому флангу Фото: Other Agency

Еще прессинг России подставил Доминика Ливаковича. Хорватский вратарь ошибся в половине передач и выдал лишь 30% точности на лонгболлах – все из-за давления Алексея Ионова, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна.

Как правило, Ливакович выносил мяч на левый фланг. Обрезы чужого голкипера дарили сборной России ценные ауты: под них штаб Карпина заготовил отдельные комбинации. При вбрасываниях Игорь Дивеев поднимался в чужую коробку и помогал на втором этаже. Скидка защитника ЦСКА привела к удару Ионова из пределов штрафной на 46-й минуте.

Типичная позиция Дивеева во время аутов сборной России – на границе чужой штрафной. На скриншоте – скидка Игоря, за которой последуют ошибка защитника Хорватии и удар Ионова Фото: Other Agency

Третьей победой Карпина стала замена в перерыве. Между таймами Валерий снял Алексея Миранчука в пользу Антона Заболотного. Выход классического страйкера вместо ложной девятки облегчил сборной доступ к чужой половине: на форварда ЦСКА всегда можно было забросить. Итог – за 45 минут 7-й номер вступил в 7 верховых единоборств. Больше набил только Дивеев (8).

Замена Миранчука на Заболотного стала реакцией Карпина на прессинг Хорватии. Златко Далич включил персональное давление, которое смутило Гилерме и защитников. Российский вратарь тасовал удачные лонгболлы с обрезами: если на 13-й минуте он ошибся под давлением Николы Влашича, то на 15-й уверенно направил мяч Алексею Миранчуку, который довел атаку до удара Арсена Захаряна.

Вклад дебютанта из «Динамо» – последняя радость матча с Хорватией. Помимо Захаряна, визуально впечатлили Ионов, Головин, Дивеев и Денис Черышев. Ругать в сборной некого – отдушина после мрачных игр Евро-2020.

Идеальным дебют Карпина не назвать. В конце первого тайма Россия выдохлась от активной защиты и пустила 4 удара за 6 минут, в том числе легкий пинок Ивана Перишича – самый опасный момент хорватов. Во второй половине гости получили многовато касаний в штрафной Гилерме, особенно в левом полуфланге – на него пришлось девять действий.

Однако ждать безупречную игру в первом же матче с новым тренером было бы глупо. Успехи Карпина перевесили проблемы. Россия выдала крепкий футбол как на тактическом, так и на индивидуальном уровне. Ничья с Хорватией – осторожный шаг в сторону более привлекательной и острой игры на пути к ЧМ-2022.

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