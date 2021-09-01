Атмосфера перед игрой напоминала о начале привычного цикла первой команды страны: успехи Черчесова на домашнем чемпионате мира сплотили болельщиков вокруг футболистов, а недавний провал на Евро разложил фанбазу. Приход нового тренера перезапустил круг, с Карпиным у сборной появилось человеческое лицо, и фанаты явно хотят, чтобы у Валеры все получилось.

Перед игрой на станции метро «Спортивная» не было привычной для аншлага на «Лужниках» давки, но группы правоохранителей на перроне и множество шарфов в национальных цветах давали понять, что сегодня играет сборная. Проходка от метро до арены давала больше поводов для оптимизма – за полчаса до матча фанатские массы плотной толпой подтягивались к парку при Олимпийском комплексе.

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Развлекательная программа началась задолго до стартового свистка. Главным событием стала автограф-сессия с игроками сборной России по пляжному футболу. Триумфаторы чемпионата мира вместе с тренером Михаилом Лихачевым хвастались кубком и фотографировались с болельщиками. Для олдскульных фанатов тоже подвезли кумиров – Аленичева, Сенникова, Сычева и Хлестова.

На волне успеха пляжников РФС использовал слоган команды и в разогреве перед матчем отбора к главному футбольному чемпионату мира: повсюду красовались баннеры с надписью: «Наши парни». Под приход в сборную Карпина пиарщики футбольного Союза раскрутили другой мотивационный лозунг, лавки с мерчем встречали болельщиков шарфами и футболками с кричащим «Погнали!». Идеальное попадание: новый главный тренер разговаривает на одном языке с фанбазой, и яркий призыв входит в их общий лексикон. Стяг на трибуне за воротами хозяев это ярко демонстрировал.

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Главный стадион страны был заполнен менее чем на четверть – на арену пришли 18,7 тысячи болельщиков при общей вместимости в 81 тысячу мест. Пустовала целая трибуна, от тотальной грусти спасал только гигантский баннер в виде футболки национальной команды. На остальных ярусах тоже было много пустот, но визуально не казалось, что ¾ потенциальных посетителей стадиона смотрят матч перед телевизором.

Карпин вышел из подтрибунного помещения во время исполнения национального гимна Хорватии, и болельщики встретили его появление на экранах мониторов «Лужников» одобрительным гулом. Валера оделся подобающе событию – в строгом костюме и модном черном тренче он напоминал Олега Ивановича Романцева.

Российские фанаты соскучились по сборной – с первых минут они громко гнали команду вперед, несмотря на полностью пустую трибуну C и пробелы на других ярусах. Хозяева бодро начали матч и не стушевались перед финалистами чемпионата мира 2018 года, а болельщики приветствовали каждый выход футболистов в атаку. В первом тайме россияне нанесли всего один удар в створ ворот хорватов, но «Лужники» радовались и менее явным ярким действиям игроков – крутым комбинациям и мощным отборам.

Из-за отсутствия людей на одной из трибун за воротами зрители не смогли устроить традиционную перекличку, но заводила с граммофоном и барабан все же разгоняли «Вперед Россия» и другие привычные чанты. Отдельная подборка была посвящена главному событию – только за первый тайм фаны трижды скандировали имя нового тренера.

Во втором тайме матч продолжился в том же ключе: подходы были у обеих команд, но игроки обороны не допускали явных голевых моментов. Стадион разбавлял паузы привычными мотивами и напоминал Карпину о клубном прошлом и времени в «Спартаке» – фанаты затягивали бессмертных хит МакSим.

Карпин держался в кресле не больше пары стартовых минут каждого из таймов и в привычной манере вытаптывал границы технической зоны. Валера постоянно подсказывал бегающим по ближней к нему бровке футболистам и эмоционально реагировал на эпизоды игры – прыгал, махал руками и подбадривал парней аплодисментами после продуктивных действий.

В последние полчаса встречи игра раскрывалась чаще, и футболисты сборной России пару раз опасно выбегали на свободное пространство. Во второй половине матча они атаковали ворота у обитаемой трибуны, и фанаты бурно реагировали на любое приближение мяча к хорватскому киперу.

Ближе к финальному свистку соперники больше заботились о сохранении сухаря и, казалось, согласились поделить очки. Хозяева редко подключали к атакам больше трех футболистов, которых успешно нейтрализовывали хорватские защитники. Замены освежили нападение гостей, под молчание стадиона они несколько раз напрягли домашнюю оборону, но Маринато Гилерме, Георгий Джикия и другие спокойно выстояли до финального свистка.

На 87-й минуте трибуны включили фонарики и затянули «Катюшу», а самым ярким эпизодом концовки стал момент Антона Заболотного. Мяч отскочил к нападающему после неудачного выноса от Деяна Ловрена, и форвард ЦСКА пробил во вратаря с острого угла. К окончанию основного времени матча болельщики потянулись к выходу и не пропустили ничего важного, в добавленные четыре минуты счет не изменился.

Ничья с фаворитом группы отбора – неплохой результат для стартового матча Карпина у руля национальной команды. Сборная достойно смотрелась весь матч, а 18 тысяч зрителей на «Лужниках» поприветствовали нового тренера. Контракт коуча действует до конца года, и хочется надеяться, что в оставшиеся игры отбора Валера наработает на полноценную сделку.

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