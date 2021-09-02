Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду написал пост в инстаграме, посвященный рекорду по количеству голов в истории сборных. 1 сентября в матче с Ирландией он побил достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Мне не хватает слов! Я в восторге, это потрясающие ощущения! Вперед, Португалия! Вперед! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру – а, к счастью, их было несколько, этот для меня особенный, и он определенно стоит на полке достижений, которыми я искренне горжусь.

ЧМ. Квалификация. Европа Роналду психанул и ударил игрока Ирландии 8 ЧАСОВ НАЗАД

Во-первых, потому что каждый раз, когда я представляю свою страну, это особенный момент: я знаю, что защищаю Португалию и показываю миру, из чего сделаны португальцы. Во-вторых, оттого, что соревнования национальных сборных всегда оказывали на меня очень сильное влияние, когда я рос, наблюдая, как мои кумиры играют за свои страны каждое лето на Евро и на чемпионатах мира. Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 мячей за Португалию – это 111 мгновений, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве. Это моменты всемирного единения и счастья для миллионов португальских граждан по всему миру. Для них каждая жертва того стоит.

Еще одна причина, по которой я так высоко оцениваю это достижение, заключается в том, что Али Даеи установил стандарты на таком высоком уровне, что в какой-то момент я даже начал думать, что, возможно, никогда его не догоню. Поздравляю Али с таким долгим удержанием рекорда и спасибо за то, что он всегда выказывал столько уважения ко мне каждый раз, когда я забивал, и по мере того, как я становился все ближе и ближе к его выдающимся цифрам.

Спасибо, Португалия. Спасибо всем моим товарищам по команде и соперникам за то, что сделали это путешествие таким незабываемым. Давайте продолжим встречи на поле в ближайшие годы! Я пока не закрываю счет», – заявил Роналду.

Матч Португалии с Ирландией закончился победой команды Криштиану со счетом 2:1

Оба мяча на счету Роналду.

ЧМ. Квалификация. Европа Роналду не забил пенальти вратарю из 3-й английской лиги 10 ЧАСОВ НАЗАД