Капитан Португалии Криштиану Роналду провел 180-ю встречу за национальную команду, повторив достижение испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.
Он может побить европейский рекорд, если 4 сентября сыграет в товарищеской игре против Катара – Рамос пропустит ближайшие матчи сборной из-за травмы. Данные приводит сайт УЕФА. До повторения мирового рекорда Криштиану осталось 15 игр.
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- Мировой рекорд по играм за сборные принадлежит малазийскому защитнику Со Чин Ауну: 195 матчей с 1969 по 1984 год.
- Роналду отметился дублем в матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (2:1), установив еще и рекорд по голам за сборные.
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