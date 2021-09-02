Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги матча с Хорватией.

– Ваши впечатления от игры. Удалось ли сегодня сборной показать смелый футбол?

– Как минимум, пытались. Я не знаю, удалось или нет, но как минимум пытались. Пока делали все правильно, даже что-то получалось, я имею в виду, в прессинге. Понятно, что быть довольным совсем всем – конечно же, нет. Многие вещи еще не получаются, но, в принципе, для первой игры – я думаю, что нормально. Новая схема, для многих незнакомая. Поэтому думаю, что нормально.

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– Довольны ли результатом? И сильно ли нервничаете сейчас? Кажется, даже больше, чем накануне.

– Результатом, конечно, недоволен, игрой, пожалуй, тоже. Есть какое-то удовлетворение. Ок, одно очко, двигаемся дальше, надо обыгрывать Кипр с Мальтой. Волнения уже нет, есть отходняк.

– На Кипре жара, наш матч в 19:00. Плюс полдня на перелет. Успеете восстановиться, подготовиться, акклиматизироваться?

– Будем готовиться по плану, про жару давно знаем. В четверг восстановление, в пятницу предыгровая тренировка. Смешно говорить о какой-то другой подготовке к матчу. Успеть бы встряхнуться, почувствовать поле, – рассказал Карпин на пресс-конференции и в эфире «Матч ТВ»

Матч с Хорватией закончился со счетом 0:0.

В следующем матче квалификации к ЧМ-2022 Россия встретится с Кипром 4 сентября в 19:00.

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