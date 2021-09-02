Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру национальной команды России против Хорватии. А еще высказался о поведении Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

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«Черчесова ругали за то, что команда слабо играет в атаке. А что, вчера сильно сыграли в атаке? В основе вышел, как сказали комментаторы, завуалированный центрфорвард Миранчук. И что он показал?

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Неважно – завуалированный или еще какой, не от названия позиции на поле зависит, а от мастерства футболиста.

Меня в этой истории беспокоит одна мысль? Тренер сборной должен быть солидным человеком. А мы слышим шутки про Дзюбу. А хочется услышать, почему Карпин выбрал именно такую тактику, почему поставил или не поставил такого или иного футболиста. А я увидел неуверенного в себе, нервного парня. Карпин говорит, что хотел команду раскрепостить. Ну а сам-то себя он видел?» – цитирует Ловчева «Советский спорт».

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Следующий матч сборная России сыграет против Кипра 4 сентября в 19:00 по мск.

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