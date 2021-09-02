Забавный случай, произошедший во время матча между сборными Венгрии и Англии. После гола Рахима Стерлинга на 55-й минуте фанаты Венгрии стали бросать в англичанина стаканчики. Деклан Райс среагировал молниеносно и отпил из стакана, брошенного ему под ноги.

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Затем игроки сборной Англии заметили поступок Райса. Сразу же жест повторил и Джек Грилиш. Игроки демонстративно пили из брошенных в них стаканчиков перед вопящими трибунами.

Англия победила Венгрию со счетом 4:0.

Одним из голов отметился сам Райс.

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