Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал момент, в котором футболисты его команды были освистаны фанатами за то, что они преклонили колено перед отборочным матчем ЧМ-2022 с Венгрией.

Скачивай приложение Eurosport для iOS Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Мир меняется, они это осознают, хотя некоторые застряли в своих предрассудках. В конце концов, они останутся динозаврами. В Венгрии население далеко не так разнообразно, как у нас. Нам потребовалось много времени, чтобы добраться туда, где мы сейчас. Мы будем стараться подавать правильный пример молодежи в нашей стране и дальше», – цитирует Саутгейта The Guardian

Евро-2020 Игроки Англии не хотели, чтобы Сака бил 5-й пенальти 13/07/2021 В 10:26

Сборная Англии обыграла команду Венгрии со счетом 4:0.

В следующем матче отборочного тура Англия встретится с Андоррой 5 сентября.

Евро-2020 Саутгейт – о будущем в сборной Англии после поражения на Евро 12/07/2021 В 13:03