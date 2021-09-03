3 сентября утром национальная сборная России вылетела на Кипр, где 4 сентября проведет очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022.
В составе российской делегации 24 футболиста: тренерский и медицинские штабы дали возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу. Футболисты испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией, но продолжат тренироваться в Новогорске для подготовки к матчу с Мальтой, сообщает сайт РФС.
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- Игра с Мальтой состоится 7 сентября.
- В заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 по регламенту УЕФА возможно включить 23 игроков.
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