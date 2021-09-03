Форвард «Манчестер Юнайтед» и Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за достижение по забитым мячам в истории сборных. Его наградили памятным сертификатом.

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1 сентября в матче с Ирландией он побил рекорд иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей за сборную, на счету Криштиану теперь 111.

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«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Попробуем добиться еще большего результата», – прокомментировал событие Роналду в инстаграме.

Матч Португалии с Ирландией закончился победой команды Криштиану со счетом 2:1

Оба мяча «селесау» на счету Роналду.

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