Eurosport.ru и БК Winline подготовили прогнозы на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Латвия – Норвегия (4 сентября, 19:00 мск)

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Латвийцы в последнем матче отбора уверенно обыграли мощнейшую сборную Гибралтара (3:1) и на четыре очка оторвались от последнего места в группе. Фактически, главная задача выполнена, поэтому можно отдыхать. А вот у Норвегии вся борьба впереди: в группе G, где выступают скандинавы, у трех команд по семь очков, а у лидирующей Турции – восемь.

Эрлинг Холанн, Норвегия Фото: Getty Images

Терять баллы в матче против Латвии, пусть и на выезде – непозволительная роскошь. Эрлинг Холанн сейчас в потрясающей форме, тащит вперед и «Боруссию», и сборную. Остановить его хиленьким латвийским защитникам будет не под силу, поэтому норвежцы должны побеждать с явным преимущством.

Кипр – Россия (4 сентября, 19:00 мск)

Россия в первом матче под руководством Валерия Карпина выглядела очень даже неплохо: много и качественно прессинговала, солидно комбинировала и выглядела достаточно надежно в защите. Не хватило атакующих действий, но это дело наживное.

Насоздавать моментов и забить то, что не получилось Хорватии, можно Кипру. Островитяне стыдно сгорели Мальте (0:3) и потеряли основного центрального защитника – ничего хорошего. Россия должна уверенно побеждать и забить минимум два мяча, а по факту даже больше.

Украина – Франция (4 сентября, 21:45 мск)

Украина катастрофически плохо начала отборочный турнир: четыре ничьи (три из них со счетом 1:1) в четырех матчах. Дважды желто-синие не сумели обыграть Казахстан, причем в последнем матче упустили победу на последней минуте добавленного времени.

Сборная Украины Фото: Getty Images

Французы лидируют в группе, но все равно поедут на Украину за победой (надо отрываться от главного соперника и занимать первое место). Безусловно, выйти из игры сухими у украинцев шансов мало – Мбаппе и другие звезды «трехцветных» должны зарешать. Но и сами хозяева вряд ли не забьют: у Франции не будет удаленного Кунде, сама защита оставляет желать лучшего. Матч должен получиться результативным с обеих сторон.

Беларусь – Уэльс (5 сентября, 16:00 мск)

Белорусский футбол стремительно катится в бездну. За последние два года команда если кого и обыгрывала, то лишь соперников уровня Литвы, Эстонии и Казахстана. Команды покрепче – Черногория, Румыния – накидывали в ворота белорусов от двух до четырех мячей.

Уэльс после вылета в 1/8 Евро не проводил официальных матчей, сыграл 1 сентября нулевую ничью с Финляндией. Белорусы по игре на несколько уровней ниже финнов, за все время противостояний потерпели от валлийцев четыре поражения в пяти встречах. Бэйл с товарищами должны продолжить традицию и набрать три очка.

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