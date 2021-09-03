Сборная Кипра – суперстранный соперник. Островитяне сначала дернули опасную Словению (1:0), а на днях опозорились (0:3) в битве с мальтийскими карликами. Ясно только одно: парням Валерия Карпина стоит быть максимально сконцентрированными, потому что Кипр способен на сюрпризы.

Это доказывает прошлый отбор: команда Станислава Черчесова уничтожила островитян на выезде (5:0), а дома выстрадала лишь 1:0. Даже сейчас: Кипр занимает последнее место в группе, но от первого отстает лишь на три очка.

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Зелимхан Бакаев и Валерий Карпин Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

Сборная России отправилась на матч без пятерых игроков: в игре с хорватами повреждения получили Марио Фернандес и Алексей Ионов. Второго сентября домой отправились Даниил Фомин и Сергей Песьяков, ранее команду покинул Дмитрий Чистяков.

Зато есть пополнение – дисквалификацию отбыл Рифат Жемалетдинов. Полузащитник «Локомотива» набрал отличную форму и в шести матчах РПЛ оформил 3+3. Вероятно, он ворвется в состав и оживит железнодорожную связку с Федором Смоловым, который просидел матч с Хорватией на скамейке.

У Кипра не будет Константинос Сотириу – игрок АЕЛ получил красную карточку в матче против Мальты.

Расклады в группе

Кипр дерзко стартовал и выбил 0:0 с крепкой Словакией. Потом случились достойные 0:1 с Хорватией и сенсационная победа над Словенией (1:0). Но 1-го сентября островитяне все испортили и словили 0:3 от Мальты. Несмотря на последнее место в группе, Кипр опасен даже с одним забитым мячом в четырех играх – доказывает старт кампании.

Россия начинала турнир с другим тренером, и Станислав Черчесов оставил неплохое наследие: выбил шесть очков с Мальтой и Словенией, но оступился в Словакии.

После ничьей с Хорватией Валерий Карпин подкрепил претензии на первое место, а встречи с Кипром и Мальтой должны помочь набить важную статистику в ровной группе.

Александр Головин и Марцело Брозович, Россия – Хорватия Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Россия и Кипр провели пять очных матчей. Островитяне забили лишь один мяч, но это помогло им зацепить единственную ничью – 1:1 в 1997 году.

Россия выиграла у Кипра четыре матча из пяти с общим счетом 11:0.

Последняя встреча России и Кипра состоялась в октябре 2019-го в рамках отбора на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова победила 5:0 – дубль оформил Денис Черышев, еще по мячу забили Александ Головин, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

В том же отборе Россия победила 1:0 благодаря голу Алексея Ионова.

Россия занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, Кипр – 87-е.

Ориентировочные составы

Кипр

Россия

Котировки букмекеров

Победа Кипра: 8.00

Победа России: 1.43

Россия – безоговорочный фаворит матча. Особенно после позора Кипра на Мальте. Но вряд ли голы дадутся команде Валерия Карпина слишком легко. Во-первых, матч с Хорватией показал, что впереди у россиян есть проблемы. Во-вторых, крепкие Словакия, Словения и Хорватия забили киприотам лишь один мяч на троих.

Скорее всего, Россия не пропустит: у Кипра слишком туго с голами (один за четыре игры), а Карпин настроил оборону так, что с сухарем уехали даже хорваты. Скромная, но сухая победа россиян – кажется, будет что-то такое.

Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал – начало игры в 19:00 (мск). Если у вас нет ящика, то залетайте на онлайн-трансляция Eurosport

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