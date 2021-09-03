Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему ушел из национальной команды.

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«Это были прекрасные 5 лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

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Самый важный, наверное, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с командой. После чемпионата Европы мы решили продлить контракт, сделать пролонгацию. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где сообщил ему о нашем решении. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним еще раз на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы именно сегодня собрали пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся, и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции», – цитирует Шевченко Football.ua

Шевченко возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.

Под его руководством команда Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020.

И.о. главного тренера назначен Александр Петраков.

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