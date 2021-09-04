Вратарь сборной Кипра Урко Пардо назвал российского нападающего Артема Дзюбу великим футболистом. Оба при этом не были вызваны на очный матч пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха. Такова жизнь.

Чемпионат России «Зенит» продлит Дзюбу, даже если он будет мало играть («Чемпионат») 31/08/2021 В 17:38

Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Все просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», – цитирует Пардо «Чемпионат»

Россия и Кипр сыграют в 19:00 по московскому времени.

Также в группе Н располагаются Хорватия, Словакия, Словения и Мальта.

Чемпионат России «Зенит» положился на 2 идеи. Семака спас Дзюба 26/08/2021 В 20:40