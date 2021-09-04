Депутат Государственной думы Виталий Милонов озвучил прогноз на игру отборочного раунда чемпионата мира 2022 года между сборными Кипра и России.
«Я думаю, что будет ничья, они тоже православные, у нас с ними часто такой результат бывал. Игроки сборной Кипра хорошие парни, у них нет трансгендеров», – цитирует Милонова «Матч».
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- Встреча между Кипром и Россией состоится 4 сентября в 19:00 по московскому времени.
- В отборочной группе H лидирует команда Хорватии с 7 очками, Россия – вторая (7), Словакия – третья (6). Сборная Кипра замыкает таблицу (4).
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