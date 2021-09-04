Сборная России обыграла сборную Кипра во втором матче при Валерии Карпине – 2:0.
Первый мяч забил Александр Ерохин с передачи Федора Смолова. Для полузащитника «Зенита» гол в ворота Кипра стал первым в официальном матче за сборную. Форвард «Локомотива» выдал дебютный ассист за национальную команду.
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Вторым голом Россию обеспечил Рифат Жемалетдинов, который вышел на замену вместо Дениса Черышева в перерыве. Голевой передачей вновь отличился Смолов.
Помимо двух ассистов, Смолов заработал предупреждение на 60-й минуте за фол на Николасе Панайотиу.
- В последнем матче сентябрьского цикла Россия сыграет с Мальтой. Начало – 7 сентября в 21:45. В это же время Кипр проведет игру против Словакии.
- Россия вышла на первое место в отборочной группе Н, обойдя на 3 балла хорватов, которые позже вечером на выезде встретятся со Словакией.
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