Сборной России не нужно возвращаться в «Лужники». Если в матче с Хорватией поддержка с трибун вышла тихой и усталой, то в выездной игре против Кипра болельщики так бодро заряжали, что подавляли домашний сектор. Возможно, именно благодаря фанатам команда Валерия Карпина выстояла победу 2:0 во втором тайме. До перерыва гостям помогла тактика.

Сборная Кипра любит низкую защиту. Для игры без мяча Никос Костеноглу выбирает расстановку с тремя центрдефами. Главной задачей для Карпина было вскрыть домашний автобус. Валерий придумал эффективный ход.

В атаке Денис Черышев прижимался к боковой линии. 11 из 16 действий футболиста «Валенсии» пришлись на левый фланг. Алексей Миранчук активнее дрейфовал к центру (полузащитник «Аталанты» выдал лишь 14 из 44 действий справа), но в первой результативной атаке тоже отскочил в широкую позицию. Так Россия получала пространство в полуфлангах, куда включались два Александра: Головин и Ерохин. Благодаря заготовке Карпина сборная открыла счет.

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Перфоманс Ерохина достоин отдельного пункта в обзоре. К двум ударам из штрафной (лучший показатель в сборной) Александр прибавил активность без мяча: набрал микс из трех отборов (все удачные), двух перехватов и двух блокировок. Вклад полузащитника лучше всего отражает карта активности: питерский бомбардир рассыпал действия по всему полю.

Карта действий Александра Ерохина в матче со сборной Кипра Фото: Other Agency

Похожим вкладом отметился Федор Смолов. В матче с Кипром страйкер выбил первую голевую передачу за сборную, а спустя 50 минут дополнил ее второй. Ассисты – исход разносторонней и гибкой игры нападающего. Форвард «Локомотива» выдал лишь два действия в штрафной, потому что активно смещался вглубь и помогал с продвижением мяча.

Ценность Ерохина и Смолова возросла в том числе из-за погоды. Александр и Федор носились по полю в жару, которая подкосила сборную России во втором тайме. До перерыва команда Карпина доминировала по владению (67% против 38%) и вела по ударам (6 против 5). После – сдала по обоим показателям (49,5% с мячом против 50,5%, 3 выстрела против 11).

С одной стороны, большинство ударов киприотов (6 из 11) прилетело из-за штрафной. С другой, преимущество перед близкими выстрелами получилось скромным, а владение и гнет хозяев ощущались: в последние 15 минут Россия и вовсе нашла лишь два действия в чужой коробке.

Нужно ли гасить сборную за провал во втором тайме? Нет: слишком сильно на игру повлияла погода. Во время домашнего матча с Хорватией температура падала до +14. В день игры в Никосии градусы ни разу не опустились ниже +30, а влажность составила более 60%. Готовиться к матчу и играть на фоне резкой акклиматизации – сложнейшая задача. Россия ее выполнила.

Как и в игре против Хорватии, Карпин раздал интересную тактику и добился нужного исхода. Победа на Кипре без пропущенных мячей – идеальный результат перед домашней игрой против Мальты. Пока работа Валерия вызывает мало вопросов, большинство из которых можно списать на объективные факторы. Главное – растянуть опыт двух матчей на оставшийся отбор.

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