Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра. Результат считает приемлемым, игру – нет.
«Итог матча – три очка, выиграли. Если про результат говорить, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовала, очень плохо. Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать простые вещи. Если бы Смолов сыграл с Хорватией, сегодня мог выглядеть не лучшим образом. Ротация нужна», – сказал Карпин по сообщению «Спорт-Экспресс».
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- Матч закончился со счетом 2:0.
- После пяти проведенных игр сборная России возглавляет таблицу группы Н с10 очками, опережая Хорватию по количеству мячей.
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