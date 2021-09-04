Чемпион мира Франция вырвала гостевую ничью с Украиной (1:1) в гостевой игре квалификации ЧМ-2022.

«Ле Блюз» владели территориальным преимуществом почти весь первый тайм, но с трудом выжимали моменты у чужих ворот. Украинцы же часто отвечали колкими контратаками и удивила идеальными розыгрышами стандартов, с которых создала два опасных момента. В конце первой половины хозяева реализовали превосходство по опасным моментам классным голом Николай Шапаренко. Украинец пробил в касание из-за штрафной и отправил мяч мощно под перекладину.

Вторая половина стартовала с быстрого гола Франции. Гости проникли к чужой штрафной по правому флангу, откуда в центр навесил Кингсли Коман. Адриен Рабьо выиграл борьбу в атаке, но плохо пробил. Зато мяч подхватил Антони Марсьяль и с пары метров проткнул ближний угол ворот Андрея Пятова. Вратарь почти спас хозяев, но выловил мяч уже за линией ворот. Оставшееся время французы снова владели территориальным преимуществом, но почти не создавали голевые моменты. Украинцы отвечали контратаками, которые тоже не изменили счет.

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Украина сыграла в пятую ничью в пяти матчах отборочного этапа на ЧМ-2022. Желто-сине идут третьими с 5 баллами, Франция с 9 очками возглавляет группу D.

Антони Марсьяль забил за сборную впервые с 2016 года.

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