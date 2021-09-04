Украина после пяти туров отборочного этапа на чемпионат мира в Катаре имеет пять очков – сборная закончила все игры вничью. Среди них есть крутые результаты: украинцы дважды не проиграли Франции и выковали с ними по 1:1 дома и в гостях. Однако остальные три матча – это упущенные победы, которые пока оставляют украинцев за бортом главного ивента 4-летия и к финишу отборочного этапа могут оказаться решающими причинами непопадания в Катар.

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«Желто-синие» приняли Францию в домашнем матче с отлично проработанным планом. Украина вязко встречала фаворита на своей половине поля, лишая его пространства и скорости в атаке, отвечала колкими контратаками и угрожала вылизанными стандартами. Результатом грамотной подготовки оказался красивый гол Николая Шапаренко в конце первого тайма. Украинцы стандартно выскочили в быструю атаку: Роман Яремчук прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, Курт Зума недалеко выбил мяч, и Шапаренко долбанул из-за штрафной под перекладину.

ЧМ. Квалификация. Европа Украина сыграла вничью с Францией, а была близка к победе 3 ЧАСА НАЗАД

Сборная Украины: Николай Шапаренко и Виталий Миколенко Фото: Getty Images

Однако после перерыва четвертьфиналисты недавнего Евро традиционно упустили преимущество. Уже в самом начале тайма счет стал равным: Антони Марсьяль отборолся в чужой штрафной после неудачного удара Адриена Рабьо головой и с пары метров проткнул Андрея Пятова. Французы имели еще несколько хороших моментов и даже попали в штангу, но украинцы снова магическим образом довели игру до ничьи.

Во второй половине второго тайма украинцы откровенно встали: команда Дидье Дешама без проблем прорывалась в финальную треть, а хозяева поля вообще забыли о контратаках. До перерыва они выстрелили семью ударами, после – одним. Возможно, причина скрылась в отсутствии своевременных замен, первая из которых случилась только на 82-й минуте. Но провалы в конце матчей – уже привычный сценарий для Украины в этом отборочном цикле. Из-за слабых последних минут сборная упустила несколько верных побед.

Главный конфуз – упущенная победа над конкурентом за второе место Финляндией. Финны защищались большую часть матча, и вскрыть тяжелого соперника удалось только на 80-й минуте усилиями вышедшего на замену Марлоса. Однако, с трудом добыв заветное преимущество, украинцы умудрились за оставшиеся минуты пропустить глупейший мяч. Теему Пукки в одиночестве прессинговал защиту Украины и каким-то образом заставил ошибиться Виталия Миколенко. Защитник неуклюже потерял мяч уже в штрафной и от безысходности срубил нападающего, получил красную и привез пенальти. Пукки легко забил, а финны утащили ничью.

Сборная Казахстана отдельно благодарна «желто-синим» за спонсорство очков: две ничьи с украинцами – единственные положительные результаты в этом отборе. В первой игре с казахами Украину подвела еще одна проблема – реализация. Команда тогда еще Андрея Шевченко настреляла 28 ударов, ровно по 14 в каждом из таймов, но реализовала всего один. Казахстан пятью выстрелами забил столько же.

Сборная Казахстана Фото: Getty Images

Вторая игра с казахами открыла осенние отборочные игры и оказалась первой официальной для нового главного тренера Александра Петракова. В плане результатов ничего нового для не нашлось: еще одна ничья с Казахстаном, хотя украинцы были максимально близки к первой победе в цикле. Яремчук вывел Украину вперед уже на второй минуте, соперник сравнял на 74-й. В добавленное время Даниил Сикан вонзил второй мяч и, казалось, принес «желто-синим» три очка, но команда умудрилась пропустить на 90+6-й – опять ничья. Украинцы в этой игре снова кровожадно перебили соперника, но из 25 ударов реализовали всего два. Казахи после перерыва целились по воротам Пятова всего четыре раза, и 50% попаданий вышли голевыми.

Украина показывает реально высокий класс. Это доказывают две достойные ничьи с Францией и превосходство над остальными соперниками. Однако тоскливая реализация и удивительная способность упускать верные победы пока оставляют сборную без Катара. У «желто-синих» столько же очков за пять матчей, сколько у финнов за три. Упущенные победы могут оказаться ключевыми результатами в борьбе за второе место в группе и лишить Украину чемпионата мира.

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