Сборная Италии сыграла в нулевую ничью на выезде со Швейцарией в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022.
Благодаря этому результату беспроигрышная серия «скуадры адзурры» достигла 36 матчей – это лучший результат в истории мирового футбола.
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До этого вечера итальянцы делили 35-матчевый рекорд с Бразилией (1993-1996) и Испанией (2007-09). Последнюю неудачу «скуадра» потерпела 10 сентября, проиграв в Лиге наций Португалии (0:1). Победная серия уместила триумф на Евро-2020.
- 8 сентября Италия примет Литву в рамках квалификации ЧМ-2022.
- В октябре итальянцы сыграют в Финале четырех Лиги наций.
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