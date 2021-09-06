Украинская ассоциация футбола обнародовала доказательства, что Андрею Шевченко предлагали провести переговоры о продлении контракта.

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Документ, показанный в эфире программы «Великий футбол», гласит, что в июне 2020 года УАФ принял решение встретиться с тренерским штабом Шевченко после Евро-2020. Стороный должны были обсудить продление контракта с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года. 30 июля Шевченко направили письмо с приглашением на переговоры о продлении контракта, которые были запланированы на 2 августа.

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Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. На пресс-конференции коуч сообщил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним продление контракта.

Новым главным тренером сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков.

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