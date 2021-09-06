Нападающий сборной Англии и «МЮ» Джесси Лингард оформил дубль в ворота Андорры в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Один из мячей Лингард отметил в стиле Криштиану Роналду, который недавно вернулся в манкунианский клуб.

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«Мы с Маунтом на этой неделе думали, как отпраздновать, если забьем. Мы подумали о сочетании моих жестов с жестами Роналду, и я сказал, что так и сделаю, если забью. Это небольшой приветственный подарок для Криштиану. Он быстро освоится и поможет команде в этом сезоне. Я прекрасно себя чувствую. Надевать футболку сборной Англии всегда здорово, если еще и забить – это просто идеально», – приводит слова Лингарда Metro

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Сборная Англии обыграла Андорру со счетом 4:0. Помимо Лингарда, за англичан отличились Харри Кейн с пенальти и Букайо Сака.

Криштиану Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за 15 млн евро.

Чемпионат Англии Хабиб назвал причину камбэка Роналду в «МЮ» со слов самого Криша ДЕНЬ НАЗАД