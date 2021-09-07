Сборная России прошла половину дистанции отборочного турнира ЧМ-2022. Впереди пять матчей, которые решат судьбу команды Валерия Карпина и лично главного тренера.
Кто посмотрит матч по ТВ
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С приходом Карпина сборную покинул медицинский штаб во главе с Эдуардом Безугловым. И по странному стечению обстоятельств в команде мгновенно образовался рой травмированных. Еще до матча с Хорватией заявку покинули защитник «Локомотива» Станислав Магкеев и игрок «Краснодара» Сергей Петров. Далее из сборной уехал заменивший Магкеева зенитовец Дмитрий Чистяков. Также из-за мелких повреждений уже после игры с хорватами команда не досчиталась Марио Фернандеса, Алексея Ионова и Даниила Фомина.
Александр Головин в матче против Кипра
Фото: Getty Images
Перед матчем с Мальтой Россия осталась без лидера – с травмой мышцы бедра слег Александр Головин. Итого семь захворавших, которые не помогут в заключительном сентябрьском матче сборных.
Форма
Сборная России после провального Евро сменила тренера и пригрела у сердца Валерия Карпина. Под его руководством команда провела пока всего два матча и до сих пор не проиграла – это радует. Хотя кому было проигрывать? Хорватия в «Лужниках» оказалась бледной и податливой (0:0), а Кипр безвольным и неспособным организовать даже финальный навал. В результате Мальту Россия будет принимать дома в статусе лидера группы H.
Мальта в первом после летнего перерыва матче удивила – дома всадила три мяча в сетку Кипра (пусть и в большинстве). Во второй встрече тоже получилось неплохо, пусть она и завершилась поражением: проиграть Словении со счетом 0:1, пропустив лишь с пенальти – реальное достижение команды Девиса Манджи.
Лицом к лицу
- Россия и Мальта встречались всего раз – в первом круге этого отбора. В гостях команда тогда еще Станислава Черчесова победила 3:1 благодаря голам Фернандеса, Дзюбы и Соболева.
- Мальта никогда не выходила в финальную часть ЧМ или Евро, Россия играла там 4 раза.
- Мальта выиграла 3 из последних 10 матчей (у Лихтенштейна, Андорры и Кипра) и потерпела 5 поражений с разницей мячей 2:12.
- Россия после назначения Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и выиграла в гостях у Кипра (2:0).
- Россия после пяти матчей набрала 10 очков и делит первое место в группе с Хорватией, Мальта идет пятой (столько же очков – четыре – у Кипра).
- У России и Хорватии одинаковая разница мячей, но команда Карпина впереди за счет большего количества забитых. Разгром Мальты увеличит шансы в борьбе с парнями Луки Модрича.
Ориентировочный состав сборной России
Котировки букмекеров
Победа России: 1,08
Ничья: 11,0
Победа Мальты: 30,0
В том, что Россия победит слабейшую команду группы, нет никаких сомнений. Учитывая недовольство игрой команды в матчах против Хорватии и Кипра, с мальтийцами россияне обязаны взять результатом – должны победить разгромно и показать веселый футбол.
Матч домашний, футболисты в неплохом физическом состоянии – у них есть все шансы порадовать болельщиков. Тотал больше 3,5 голов за кэф 2,08 – отличный вариант для ставки.
Где смотреть
Матч состоится 7 сентября и пройдет на стадионе «Открытие Арена». В 21:45 (мск) стартовый свисток даст турецкий арбитр Али Палабийик, а игру покажет канал РЕН-ТВ. Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru.
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