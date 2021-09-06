Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 между командами Греции и Швеции.

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Ассистентами Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступит Кирилл Левников. За работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР) ответственным назначен Дмитрий Мешков, его ассистентом будет Сергей Иванов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Матч состоится 8 сентября и начнется в 21:45 (мск).

В данный момент в группе В лидирует Испания с 10 очками после пяти игр, на втором месте идет Швеция с девятью баллами после трех встреч. У Греции три очка после трех матчей.

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