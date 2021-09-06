Победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и футболист года по версии УЕФА. Это все про итальянского бразильца Джорджиньо. А еще полузащитник «Челси» считается образцовым пенальтистом – на его фишку с подскоком перед исполнением удара с точки ведутся вратари. Джорджиньо ждет, пока соперник завалится в один из углов, после чего катит мяч в противоположный. Не дернуться до удара получается не у каждого.

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В отборочном матче ЧМ-2022 на финт итальянца не купился вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер. Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» стоял, как вкопанный до удара, а потом нырнул в нужном направлении и отразил выстрел.

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«Зоммер сыграл с Джорджиньо в свою игру. Он притворился манекеном и выиграл дуэль», – восхитился испано-ирландский футбольный журналист Мигель Дилэйни.

Матч Швейцарии и Италии завершился без голов.

Это первый нереализованный пенальти Джорджиньо в составе сборной Италии. Пять предыдущих подходов к точке он реализовал.

В карьере Зоммера есть отраженные пенальти от Серхио Рамоса (2), Килиана Мбаппе и Серхио Бускетса.

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