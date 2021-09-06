25-летний полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матч против Мальты в отборочном турнире ЧМ-2022.
В понедельник лидер сборной прошел МРТ-обследование, выявившее небольшое повреждение мышц левого бедра. Ориентировочные сроки восстановления Александра – две недели, пишет «Чемпионат».
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Головин получил травму в матче против Кипра. «Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Головин стал пятым игроком, покинувшим расположение команды из-за проблем со здоровьем. Ранее из сборной вынужденно уехали Даниил Фомин, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров и Станислав Магкеев, который приехал в сборную уже с травмой.
- Россия проведет матч против Мальты 7 сентября в 21:45 мск.
- На счету Головина 45 матчей за сборную и 5 мячей.
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