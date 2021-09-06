Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о непростой ситуации с травмированными и прокомментировал изменения в питании игроков национальной команды.

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«Первое – некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками тренерского штаба, то у нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней. Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться? Так что травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность.

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Что касается диеты, то некоторые скинули вес – это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания – за неделю, даже восемь дней: сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно, и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет. Пытаемся это показать. На примере машины – вы в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание – это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое», – сказал Карпин на пресс-конференции перед игрой с Мальтой.

Сборная России проведет матч против Мальты на стадионе «Открытие Арена» 7 сентября в 21:45 мск.

После пяти проведенных игр российская команда возглавляет таблицу группы Н с 10 очками, опережая Хорватию по количеству мячей.

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