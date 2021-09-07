Директор спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный стадион» в Казани Ильгиз Фахриев ответил на претензии футболиста сборной Уэльса Гарета Бэйла. После матча отборочного этапа ЧМ-2022 с Беларусью валлиец с раскритиковал состояние поля.
«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.
Чемпионат Испании
6 голов на двоих и полевой в воротах. Жара в матче «Леванте» – «Реал»
Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования. Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – приводит слова Фахриева «БИЗНЕС Online».
- Игру перенесли в Казань из-за санкций УЕФА в отношении Беларуси.
- Матч завершился победой сборной Уэльса со счетом 3:2.
Чемпионат Англии
Бэйл: «Пруфы о пришельцах везде. Кейн не углублялся и не верит»
Евро-2020
Бэйл завершит карьеру после Евро. «Реал» не против (Marca)