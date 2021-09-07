Директор спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный стадион» в Казани Ильгиз Фахриев ответил на претензии футболиста сборной Уэльса Гарета Бэйла. После матча отборочного этапа ЧМ-2022 с Беларусью валлиец с раскритиковал состояние поля.

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«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.

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Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования. Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – приводит слова Фахриева «БИЗНЕС Online»

Игру перенесли в Казань из-за санкций УЕФА в отношении Беларуси.

Матч завершился победой сборной Уэльса со счетом 3:2.

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