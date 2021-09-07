Полузащитник «Байера» Надьем Амири пригласил беженцев из Афганистана на матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Германией и Арменией.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Футболист пригласил на игру в Штутгарте 170 беженцев и вместе с ними смотрел матч на трибуне «Мерседес-Бенц-Арены».

Евро-2020 Манчини: «Германия не заслуживала вылететь от Англии» 20/07/2021 В 05:21

Амири родился в семьей эмигрантов из Афганистана, покинувших страну в 1980-е годы.

В августе произошло обострение ситуации в Афганистане. По многочисленным сообщениям медиа, движение Талибан (запрещен на территории РФ) провело наступление на крупные города и захватило все пограничные переходы.

Евро-2020 Агент Лёва отреагировал на слухи о его работе в сборной России 13/07/2021 В 17:55