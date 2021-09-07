Полузащитник «Байера» Надьем Амири пригласил беженцев из Афганистана на матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Германией и Арменией.
Футболист пригласил на игру в Штутгарте 170 беженцев и вместе с ними смотрел матч на трибуне «Мерседес-Бенц-Арены».
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- Амири родился в семьей эмигрантов из Афганистана, покинувших страну в 1980-е годы.
- В августе произошло обострение ситуации в Афганистане. По многочисленным сообщениям медиа, движение Талибан (запрещен на территории РФ) провело наступление на крупные города и захватило все пограничные переходы.
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