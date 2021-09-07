Осень 2013-го. Тренер «Арсенала» Арсен Венгер пожаловался на большое количество международных матчей, из-за которых ему сложно собрать команду и показать хороший результат в АПЛ. «Паузы на игры сборных не позволяют держать команду в тонусе, по возвращении игроки долго восстанавливаются. Нам некогда тренироваться – мы только играем», – ворчал тогда тренер, а спустя семь лет эпично переобулся.

В 2019-м функционер получил в ФИФА должность начальника отдела развития и продвижения футбола в мире и в начале сентября этого года предложил идею проводить чемпионаты мира раз в два года. «Я выступаю за один перерыв на матчи сборных вместо нынешних пяти. Пусть сборные собираются в октябре, за месяц проводят семь отборочных матчей, а потом играют финальный турнир в июне», – размечтался 71-летний Арсен, который гарантировал период отдыха после каждого турнира минимум 25 дней.

Юрген Клопп и Арсен Венгер Фото: Getty Images

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«Только представьте: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде; 2027 год – чемпионат Европы и другие континентальные турниры; очередной чемпионат мира в 2028 году и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики», – понесло француза. Все круто, но что бы сам Венгер из 2013-го ответил на это? Ведь при таком раскладе времени на проведение национальных чемпионатов почти не остается, а платящие зарплату игрокам клубы будут рассчитывать на футболистов в лучшем случае семь месяцев в году.

Громкое заявление Венгера – это всего лишь часть большой игры, которую затеял президент ФИФА Джанни Инфантино в борьбе с УЕФА за влияние и финансовое господство. Прибыль его организации за проведение ЧМ-2018 составила 2 млрд евро, поэтому существует большой соблазн зарабатывать в два раза больше. Джанни действует в духе и методами самого искушенного политика, раскручивая стратегически выверенную комбинацию.

Впервые идею о штамповке чемпионатов мира Инфантино закинул еще в мае на Конгрессе ФИФА – ее озвучил представитель Федерации футбола Саудовской Аравии и близкий соратник Джанни. Инициативу поддержали 166 ассоциаций, после чего ФИФА запустила исследование, которое позволит дать технико-экономическое обоснование потенциальной реформы. Учитывая такой бэкграунд, можно с большой долей уверенности утверждать, что идея с ЧМ каждые два года Венгеру не принадлежит – французу всего лишь отведена функция именитого рупора с требованием внесения поправок в футбольную конституцию.

Джанни Инфантино Фото: Eurosport

Пока идея бродит в массах, Арсен предложил разработать новый футбольный календарь с альтернативными ЧМ и Евро, чтобы стартовать в предложенном формате уже в 2028 году. «Мы должны признать, что общество требует все больше и больше высоких ставок и эмоциональных матчей, – вещает французский футбольный романтик. – Евро-2020 состоялся два месяца назад, но все мы уже скучаем по большим и напряженным матчам между лучшими командами. Никто не хочет перерыва на длящийся полтора года отборочный цикл».

Инициативы боссов ФИФА эгоистично игнорируют УЕФА и находящиеся под его патронатом турниры. Ведь при раскладе двухлетнего цикла проведения ЧМ возникнет необходимость подстроиться и чемпионату Европы. Кроме того, не понятно, как быть с Лигой чемпионов и матчами национальных первенств – прервать их на месяц в октябре выглядит утопией. А еще Венгер заикается о 25 днях отдыха игрокам! По этому поводу красиво съерничал тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола: «Может, нам стоит попросить ФИФА продлить год? Может, все получится, если у нас будет 400 дней в году».

Мягко говоря, не приветствует идею и президент УЕФА Александер Чеферин: «Больше – не всегда лучше. Чемпионат мира по футболу имеет жемчужную ценность именно из-за своей редкости. Проведение турнира каждые два года ослабит его необходимость и авторитетность». Еще более категоричную позицию выразили представители Ассоциации европейской клубов (ECA) и ее председатель Насер Аль-Хелаифи из «ПСЖ». «ФИФА проповедует принципы консолидации, но всегда действует исключительно в своих интересах. Их реформы только вредят», – выразил мнение The Guardian один из участников на прошедшей 6 сентября Генеральной ассамблеи организации.

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль Хелаифи Фото: Imago

Затея с преобразованием формата ЧМ до 48 команд, а теперь и частотой проведения турнира органично вписывается в план ослабления позиций УЕФА. Его частью и элементом давления также является реформа Клубного чемпионата мира, который пройдет в 2022 года в Китае в формате с 24 командами. Изначально этот турнир бойкотировали европейские топы: «Ливерпуль», «Ювентус», «Аякс», «Манчестер Юнайтед» и еще 11 топ-клубов. В ответ Инфантино пригрозил игрокам не повинующихся его высокой воле клубов отстранением от ЧМ.

Главная цель ФИФА и Инфантино в этой гибридной войне состоит не только в получении большей прибыли, но и требовании полной лояльности от УЕФА. Европейские клубы и турниры пытаются превратить в безмолвных рабов, плюя на их доминирующее положение и системообразующие факторы. Похоже, Джанни, его идеологи и прихлебатели заигрались и забыли, что без европейских гегемонов мировой футбол несостоятелен. Подмять его под себя в любом случае не получится.

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