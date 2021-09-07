Стал известен стартовый состав сборной России на домашний матч квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.
Место в воротах займет Гилерме. Защитники: Вячеслав Караваев, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Алексей Ионов. Полузащитники: Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Александр Ерохин. Единственный форвард – Федор Смолов. 31-летний игрок «Локомотива» выведет сборную на игру против Мальты с капитанской повязкой.
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- В каждом из трех матчей под руководством Валерия Карпина у сборной России был разный капитан.
- На игру с Хорватией с повязкой команду вывел защитник Георгий Джикия, на матч с Кипром – полузащитник Дмитрий Баринов.
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