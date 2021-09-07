Сборная России обыграла Мальту в отборочном турнире ЧМ-2022 (2:0). На 10-й минуте отличился игравший в этом матче с капитанской повязкой Федор Смолов, который подстерег неудачный пас защитника вратарю и наказал соперника.

Скачивай приложение Eurosport для iOS Android , чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

В дальнейшем русская команда ослабила давление и позволила мальтийцам владеть инициативой и опасно атаковать, но гости свои шансы не использовали. В конце игры окончательный счет с пенальти установил Зелимхан Бакаев – защитник соперников сыграл рукой в штрафной.

ЧМ. Квалификация. Европа Смолов выйдет с капитанской повязкой в матче с Мальтой 3 ЧАСА НАЗАД

Смолов впервые отличился за национальную команду с 8 июня 2019 года. Тогда он сделал дубль против Сан-Марино (9:0) в квалификации Евро-2020.

На счету Федора, представляющего «Локомотив», уже 9 (7+2) очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне.

Россия делит первую строчку с Хорватией в отборочной группе Н ЧМ-2022 с Хорватией – у обоих команд по 13 очков.

Чемпионат России Казалось, карьера Черчесова завершена. Его хотят ЦСКА и «Спартак»? 10 ЧАСОВ НАЗАД