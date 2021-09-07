Валерий Карпин – самая неоднозначная фигура России в сентябре 2021-го. На каждого Василия Уткина, назвавшего матч с Кипром шагом вперед, найдется Владимир Соловьев, который расстроится из-за скудной атаки и назовет главным плеймейкером вратаря «Гилермо».

Настоящая оценка Карпина должна вбирать как можно больше вводных. Валерий не получил полноценных сборов, свозил команду в жаркий климат и обратно, а за время сентябрьской кампании потерял пятерых игроков из-за травм. Семь очков в таких условиях – мощный результат, особенно с микропобедами в тактике.

Первый успех Карпина связан с прессингом. Казалось бы, интенсивность сборной России почти не возросла. Вот показатели по отборам на чужой половине в матчах Евро-2020:

ЧМ. Квалификация. Европа Смолов выйдет с капитанской повязкой в матче с Мальтой 4 ЧАСА НАЗАД

Против Бельгии – 6;

Против Финляндии – 10;

Против Дании – 8.

Вот цифры при Карпине:

Против Хорватии – 10;

Против Кипра – 6;

Против Мальты – 11.

Цифры изменились несильно, но на их трактовку влияет контекст. На Евро наибольшую активность команда показала против Финляндии, в отборе ЧМ со схожим сопротивлением столкнулась Хорватия – Карпин подошел к давлению смелее Станислава Черчесова. А проседание в Кипре связано с жаркой погодой.

С новым тренером сборная России перешла на защитную схему 4-3-3. В сентябрьских матчах передняя линия действовала гибко. В игре с Хорватией центрфорвард (Алексей Миранчук) приглядывал за опорником, пока вингеры (Алексей Ионов и Арсен Захарян) давили центральных защитников и вратаря.

Очертания схемы 4-3-3 в защите сборной России. Миранчук страхует в опорной зоне, Захарян и Ионов давят центральных защитников Фото: Other Agency

Захарян прессингует до вратаря сборной Хорватии Фото: Other Agency

Давление России не было безукоризненным. Дыры в прессинге возникали из-за личных ошибок. Например, на 38-й минуте Захарян слишком агрессивно бросился на Деяна Ловрена. Защитник «Зенита» проскочил Арсена. Миранчук кинулся на подстраховку. За спиной Алексея пространство нашел Марцело Брозович. Полузащитник «Интера» сохранил мяч под давлением, а хорваты запустили позиционную атаку, которая закончилась ударом Марио Пашалича.

Захарян выбросился в слишком агрессивную позицию. Миранчук вынужденно развернулся в сторону Ловрена и бросил Брозовича Фото: Other Agency

Но даже на фоне ошибок прессинг России приносил результат. Именно из-за давления голкипер хорватов Доминик Ливакович обрезал половину передач.

В отличие от Хорватии, Кипр сыграл с Россией по схеме с тремя центральными защитниками. Карпин подстроился: передняя линия давила по центрдефам персонально. Девятка (Федор Смолов) не так часто оставался в опорной зоне, как это делал Миранчук в «Лужниках». На фланги для прессинга выдвигались восьмерки: Александр Головин и Александр Ерохин.

В матче против Кипра передняя тройка сборной России прессинговала защитников один-в-один Фото: Other Agency

Головин прессингует вингбека сборной Кипра Фото: Other Agency

Выездная модель прессинга сработала не хуже домашней. Удар Смолова на 27-й минуте пришел после отбора на чужой половине. Россия просела по давлению лишь во втором тайме, с нарастанием общей усталости. Индикатором стала активность Головина. На 57-й минуте Александр проиграл борьбу в центре, что запустило выпад Кипра на правый фланг, на 62-й – оставил пространство в средней линии, откуда Костакис Артиматас направил мяч в штрафную (неточно), на 63-й – упустил Лойзоса Лоизу в единоборстве. Тренер отреагировал и снял полузащитника в пользу Далера Кузяева.

Мальта повторила модель Кипра с тремя центральными защитниками. Россия сохранила персональный прессинг.

В матче с Мальтой передняя линия сборной России прессинговала трех центральных защитников. То же самое происходило в игре с Кипром Фото: Other Agency

Единственное отличие – Мальта чаще задействовала вратаря. Если Генри Бонелло раздал 67 передач, то киприот Неофитос Михаил – только 31. Вовлеченность голкипера не помогла: мяч Смолова пришел после ошибки соперника под прессингом.

Другая реформа Карпина коснулась нападающих. Валерий поощряет гибких форвардов, которые вкладываются в атаку не только ударами и верховой борьбой.

Первое доказательство – выход Миранчука в роли ложной девятки на матч с Хорватией. Алексей выдал лишь два действия в чужой штрафной: удар и передачу. На игру с Кипром Карпин выставил номинального страйкера, Смолова, но история повторилась: Федор тоже раздал две активности в коробке.

Эксперимент с подвижной девяткой работал не всегда. С одной стороны, в матче с Кипром Смолов обеспечил сборную дублем из ассистов. С другой, в игре против Хорватии Миранчук создал лишь один момент – для Захаряна на 15-й минуте. Неудачи Алексея косвенно признал и Карпин: перед вторым таймом на поле появился Антон Заболотный.

На игру с Мальтой Карпин вновь выставил Смолова. Судя по ставке на лонгболлы Игоря Дивеева (14 всего, 11 точных), Федор должен был смещаться вглубь и вытягивать защитников, что вскрывало бы пространство для партнеров. Так Алексей Ионов и другие полузащитники открывались бы под пасы из глубины. Сработало слабо: с выходом более прямолинейного страйкера (Заболотного) Россия выбила 12 ударов, до него – 8.

Прессинг и работа с форвардами – ключевые достижения Карпина в рамках сентябрьских сборов. На первый взгляд, хвастать Валерию нечем. Две тактические победы были разбавлены кучей недоработок. Но именно здесь включается контекст: смена тренера и философии логично ударила по качеству.

Можно ли было требовать большего: отлаженного выхода из обороны, комбинаций низом и интересных стандартов? Вряд ли. На отработку таких компонентов уходит время, которое Карпин в сентябре не получил.

Главный итог – старт Валерия в сборной принес 2 победы из 3 возможных. Тактические достижения – приятный бонус, тем более что они намекают на свежий вектор развития.

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