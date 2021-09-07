Валерий Карпин – самая неоднозначная фигура России в сентябре 2021-го. На каждого Василия Уткина, назвавшего матч с Кипром шагом вперед, найдется Владимир Соловьев, который расстроится из-за скудной атаки и назовет главным плеймейкером вратаря «Гилермо».
Настоящая оценка Карпина должна вбирать как можно больше вводных. Валерий не получил полноценных сборов, свозил команду в жаркий климат и обратно, а за время сентябрьской кампании потерял пятерых игроков из-за травм. Семь очков в таких условиях – мощный результат, особенно с микропобедами в тактике.
Первый успех Карпина связан с прессингом. Казалось бы, интенсивность сборной России почти не возросла. Вот показатели по отборам на чужой половине в матчах Евро-2020:
ЧМ. Квалификация. Европа
Смолов выйдет с капитанской повязкой в матче с Мальтой
- Против Бельгии – 6;
- Против Финляндии – 10;
- Против Дании – 8.
Вот цифры при Карпине:
- Против Хорватии – 10;
- Против Кипра – 6;
- Против Мальты – 11.
Цифры изменились несильно, но на их трактовку влияет контекст. На Евро наибольшую активность команда показала против Финляндии, в отборе ЧМ со схожим сопротивлением столкнулась Хорватия – Карпин подошел к давлению смелее Станислава Черчесова. А проседание в Кипре связано с жаркой погодой.
С новым тренером сборная России перешла на защитную схему 4-3-3. В сентябрьских матчах передняя линия действовала гибко. В игре с Хорватией центрфорвард (Алексей Миранчук) приглядывал за опорником, пока вингеры (Алексей Ионов и Арсен Захарян) давили центральных защитников и вратаря.
Очертания схемы 4-3-3 в защите сборной России. Миранчук страхует в опорной зоне, Захарян и Ионов давят центральных защитников
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Захарян прессингует до вратаря сборной Хорватии
Фото: Other Agency
Давление России не было безукоризненным. Дыры в прессинге возникали из-за личных ошибок. Например, на 38-й минуте Захарян слишком агрессивно бросился на Деяна Ловрена. Защитник «Зенита» проскочил Арсена. Миранчук кинулся на подстраховку. За спиной Алексея пространство нашел Марцело Брозович. Полузащитник «Интера» сохранил мяч под давлением, а хорваты запустили позиционную атаку, которая закончилась ударом Марио Пашалича.
Захарян выбросился в слишком агрессивную позицию. Миранчук вынужденно развернулся в сторону Ловрена и бросил Брозовича
Фото: Other Agency
Но даже на фоне ошибок прессинг России приносил результат. Именно из-за давления голкипер хорватов Доминик Ливакович обрезал половину передач.
В отличие от Хорватии, Кипр сыграл с Россией по схеме с тремя центральными защитниками. Карпин подстроился: передняя линия давила по центрдефам персонально. Девятка (Федор Смолов) не так часто оставался в опорной зоне, как это делал Миранчук в «Лужниках». На фланги для прессинга выдвигались восьмерки: Александр Головин и Александр Ерохин.
В матче против Кипра передняя тройка сборной России прессинговала защитников один-в-один
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Головин прессингует вингбека сборной Кипра
Фото: Other Agency
Выездная модель прессинга сработала не хуже домашней. Удар Смолова на 27-й минуте пришел после отбора на чужой половине. Россия просела по давлению лишь во втором тайме, с нарастанием общей усталости. Индикатором стала активность Головина. На 57-й минуте Александр проиграл борьбу в центре, что запустило выпад Кипра на правый фланг, на 62-й – оставил пространство в средней линии, откуда Костакис Артиматас направил мяч в штрафную (неточно), на 63-й – упустил Лойзоса Лоизу в единоборстве. Тренер отреагировал и снял полузащитника в пользу Далера Кузяева.
Мальта повторила модель Кипра с тремя центральными защитниками. Россия сохранила персональный прессинг.
В матче с Мальтой передняя линия сборной России прессинговала трех центральных защитников. То же самое происходило в игре с Кипром
Фото: Other Agency
Единственное отличие – Мальта чаще задействовала вратаря. Если Генри Бонелло раздал 67 передач, то киприот Неофитос Михаил – только 31. Вовлеченность голкипера не помогла: мяч Смолова пришел после ошибки соперника под прессингом.
Другая реформа Карпина коснулась нападающих. Валерий поощряет гибких форвардов, которые вкладываются в атаку не только ударами и верховой борьбой.
Первое доказательство – выход Миранчука в роли ложной девятки на матч с Хорватией. Алексей выдал лишь два действия в чужой штрафной: удар и передачу. На игру с Кипром Карпин выставил номинального страйкера, Смолова, но история повторилась: Федор тоже раздал две активности в коробке.
Эксперимент с подвижной девяткой работал не всегда. С одной стороны, в матче с Кипром Смолов обеспечил сборную дублем из ассистов. С другой, в игре против Хорватии Миранчук создал лишь один момент – для Захаряна на 15-й минуте. Неудачи Алексея косвенно признал и Карпин: перед вторым таймом на поле появился Антон Заболотный.
На игру с Мальтой Карпин вновь выставил Смолова. Судя по ставке на лонгболлы Игоря Дивеева (14 всего, 11 точных), Федор должен был смещаться вглубь и вытягивать защитников, что вскрывало бы пространство для партнеров. Так Алексей Ионов и другие полузащитники открывались бы под пасы из глубины. Сработало слабо: с выходом более прямолинейного страйкера (Заболотного) Россия выбила 12 ударов, до него – 8.
Прессинг и работа с форвардами – ключевые достижения Карпина в рамках сентябрьских сборов. На первый взгляд, хвастать Валерию нечем. Две тактические победы были разбавлены кучей недоработок. Но именно здесь включается контекст: смена тренера и философии логично ударила по качеству.
Можно ли было требовать большего: отлаженного выхода из обороны, комбинаций низом и интересных стандартов? Вряд ли. На отработку таких компонентов уходит время, которое Карпин в сентябре не получил.
Главный итог – старт Валерия в сборной принес 2 победы из 3 возможных. Тактические достижения – приятный бонус, тем более что они намекают на свежий вектор развития.
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