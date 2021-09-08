Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Мальтой рассказал, что он думает об опасных моментах в игре.

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«Честно говоря, не скажу, что было на тоненького – вы говорите про моменты, но я помню момент, когда мы сами покатили вратарю в первом тайме, и второй момент – когда Гильерме после скидки в штрафную потащил. Может, я не помню в запаре. У Мальты были подходы? Подходов у нас было в десять раз больше, но мы их не исполнили – не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали, отбирали мячи, но не использовали пространство.

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Если бы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. При счете 1:0, то любой момент, отскок, скидка та, создала напряг. Поэтому и кажется, что на тоненького, но был бы счет 2:0 – было бы спокойнее», – цитирует Карпина «Чемпионат»

Матч Россия – Мальта завершился со счетом 2:0.

Россия идет на втором месте в отборочной группе Н ЧМ-2022, имея столько же очков, как у Хорватии – 13, но с худшей разницей мячей.

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