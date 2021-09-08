Телеведущий Иван Ургант в шоу на Первом канале рассказал, в чем он видит отличия между сборной России под руководством Валерия Карпина и под руководством Станислава Черчесова.

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«Все, конечно, ждут моей фирменной футбольной аналитики. Я честно скажу, мало времени прошло, для того чтобы что-то анализировать. Могу сказать – вывод есть. Отличие той сборной от этой? Из того, чего точно нет, – нет усов. Но то, что привнес Валерий Карпин, – волосы на голове. И нет Дзюбы. Дзюба не играл. Он смотрел этот матч дома по телевизору. Что он делал в этот момент, я не знаю», – сказал Ургант в твиттере.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин: «У Мальты были подходы? У нас было в 10 раз больше» 3 ЧАСА НАЗАД

7 сентября сборная России в матче 6-го тура группового этапа победила сборную Мальты со счетом 2:0.

Команда в шести матчах набрала13 очков и идет на втором месте в группе H отбора ЧМ-2022.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпина не за что критиковать. Он преуспел в двух вещах 9 ЧАСОВ НАЗАД