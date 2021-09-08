Андрей Шевченко возглавил сборную Украины 15 июля 2016 года – сразу после провального Евро-2016. «Желто-синие» всухую проиграли три матча группового этапа, за что из команды выдворили главного тренера Михаила Фоменко. Шева входил в штаб, но после увольнения Фоменко остался в сборной и встал в должность. Андрей Николаевич царил в национальной команде пять лет и вывел ее на Евро-2020. Украинцы добрались до 1/4 финала, но контракт с Шевченко все равно не продлили. Что же произошло?

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Как Шевченко ушел

ЧМ. Квалификация. Европа УАФ доказала, что предлагала новый контракт Шевченко 06/09/2021 В 05:49

1 августа Андрей Николаевич на своей странице в инстаграме ошарашил свежим постом. В нем тренер обнародовал новость об уходе из сборной Украины, в которой он отработал чуть более пяти лет. Причина расставания оказалась небанальной для тренера сборной – у Шевы истек контракт. На тот момент уход выглядел максимально странно: Украина добыла хороший результат на Евро и находилась в разгаре отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре.

Сборная Украины на Евро-2020 Фото: Getty Images

«Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы умеем играть в современный футбол. Я благодарен президенту и всему руководству УАФ за возможность поработать со сборной Украины. Спасибо каждому игроку, каждому человеку, который помогал нам и участвовал в жизни команды. Вместе мы смогли показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, продуктивным и воодушевляющим», – написал Шевченко.

Ответ от УАФ прозвучал в тот же день и только запутал положение вокруг тренера сборной. Глава комитета сборных Мирон Маркевич заявил, что ничего не знает об уходе Шевы, и что тренер вообще в отпуске. Он добавил, что диалог между УАФ и Шевченко точно не закончен. Дальнейшая судьба сборной и главного тренера зависит от разговора между ассоциацией и Андреем Николаевичем.

Почему ушел?

Чуть позже в медиа озвучили информацию, что причиной ухода Шевы оказались финансовые споры. Sport.ua писал, что УАФ урезала зарплату тренера на отборочный цикл к ЧМ-2022 больше чем в два раза: вместо 75 тысяч долларов в месяц стало 35, что не понравилось Шевченко. Вдобавок уменьшилось финансирование всего тренерского штаба: Андрей Николаевич запрашивал 3 млн долларов – УАФ давала всего полтора.

Среди версий ухода звучало еще две. Шевченко мог не продлить контракт из-за появившегося варианта работы с клубом. Или же Андрея Николаевича подсидели: телеграм-канал «Динамо Киев Инсайд» сообщил, что руководство договорилось за спиной тренера с Сергеем Ребровым и уже после этого снизило зарплату Шевченко. Ребров выглядел более привлекательным вариантом из-за меньшего тренерского штаба – благодаря этому тренер получал бы больше, а расходы уменьшились.

Андрей Шевченко и сборная Украины Фото: Getty Images

К тому же у Шевченко проявился конфликт с УАФ. После игры квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном (1:1) Андрей Николаевич при свидетелях разругался с президентом ассоциации Андреем Павелко, позже это повторилось после игры Евро-2020 с Австрией. Личность Павелко уже запятналась финансовыми скандалами и расследованиями, которые ведутся вокруг него.

Что говорит сам Шевченко?

3 сентября Андрей Николаевич собрал пресс-конференцию, на которой впервые прокомментировал уход из сборной. По его словам, он был заинтересован в продлении контракта, однако представители УАФ его проигнорировали и довели дело до того, что 30 июля соглашение истекло.

«После чемпионата Европы мы решили продлить контракт. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где сообщил ему о нашем решении. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним еще раз на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился», – рассказал тренер.

Что ответила УАФ?

Андрей Шевченко Фото: Getty Images

Ассоциация заявила, что спланировала продление контракта еще до начала Евро. Football.ua выяснил: 7 июня исполком УАФ назначил дату переговоров с Шевченко в начале августа, где соглашение пролонгировали бы до 30 декабря 2022-го. 30 июля ассоциация даже отправила письмо Шеве с приглашением на встречу 2 августа, на которой и решили бы детали нового контракта. Секретарь УАФ Юрий Записоцкий отметил, что Шевченко на письмо не ответил и на встречу не явился.

Что со сборной теперь

Сейчас сборной рулит Александр Петраков. 64-летний тренер с 2010-го работает в различных украинских молодежках и наконец возглавил основную команду, но пока в статусе исполняющего обязанности. Возможно, УАФ все-таки договорится о новом контракте с Шевченко, ведь он до сих пор безработный, а клубов, которые заинтересованы в нем, пока не видно. Вариант с Сергеем Ребровым кажется призрачным: он только в июне возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ.

Многое зависит от президента УАФ Павелко, который надорвал отношения с Шевченко и теперь остался без статусного тренера. «Отношения между ними испортились давно и безнадежно. Он до последнего ждал, как развернется ситуация с Ребровым. Для меня самое дикое в этой истории то, что дело зависит от человеческих отношений – это не менеджмент», – подчеркнул украинский журналист Артем Франков.

Украина в сложном положение в отборочной группе – после пяти туров нет побед. Сборной предстоит тяжелая борьба за второе место с Финляндией, которая пока опережает «желто-синих».

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