Эрлинг Холанн очень продуктивно съездил на отборочные матчи сборной Норвегии и забил 5 мячей в трех встречах.

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Наиболее продуктивной оказалась игра с Гибралтаром, которому Холанн вонзил хет-трик. А мог вонзить покер, но на 62-й минуте не попал в пустые ворота.

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Игра закончилась с общим счетом 5:1 в пользу сборной Норвегии. После 6 туров норвежцы делят лидерство в группе G с Нидерландами (по 13 очков), уступая по разнице мячей.

У Холанна 12 голов в 15 матчах за норвежскую сборную.

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