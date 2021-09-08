Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян поделился мнением о решении Арсена Захаряна выступать за Россию.
«Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России. Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать», – приводит слова Мхитаряна «Матч ТВ».
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Карпина не за что критиковать. Он преуспел в двух вещах
- Арсен Захарян провел два матча за сборную России – против Хорватии и Мальты.
- Игрок рассказывал, что ему угрожали за решение выступать за российскую команду.
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