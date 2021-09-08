Опубликовано 08/09/2021 в 17:18 GMT

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил 11-й хет-трик в матче за сборную Норвегии против Гибралтара.

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По этому показателю 21-летний футболист опередил бывшего нападающего «МЮ» Уэйна Руни (10), Самюэля Это'О (9) и Фернандо Торреса (8).

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Сборная Норвегии обыграла Гибралтар со счетом 5:1. Помимо Холанна, по мячу в составе норвежцев забили Кристиан Торстведт и Александр Сорлот.

В Бундеслиге нового сезона Холанн провел 3 матча, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

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