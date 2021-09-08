Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил 11-й хет-трик в матче за сборную Норвегии против Гибралтара.
По этому показателю 21-летний футболист опередил бывшего нападающего «МЮ» Уэйна Руни (10), Самюэля Это'О (9) и Фернандо Торреса (8).
ЧМ. Квалификация. Европа
Чудовищный промах Холанна по пустым, который затмевает его хет-трик
- Сборная Норвегии обыграла Гибралтар со счетом 5:1. Помимо Холанна, по мячу в составе норвежцев забили Кристиан Торстведт и Александр Сорлот.
- В Бундеслиге нового сезона Холанн провел 3 матча, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
Чемпионат Испании
«Реал» хочет купить Мбаппе, Погба и Холанна летом 2022-го (Marca)
Чемпионат Германии
«Боруссия» не продаст Холанна в «ПСЖ» на замену Мбаппе