Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ощущениями от первых дней работы в сборной России. В интервью телеканалу «Россия 24» Карпин рассказал, какова роль тренера в национальной команде, что сказал ему в личном разговоре Федор Смолов и чем сборная похожа на «Динамо».

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Об адаптации в сборной

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Как только футболисты приехали, собрались на базе в Новогорске, вышли на первую тренировку, все ощущения вернулись. Поле зеленое, мячи круглые, свисток в руках, перед тобой футболисты другие, со многими даже не познакомился. То же самое, когда приходишь в новую команду, всех еще не знаешь, по именам знаком со всеми, но не со всеми общался. У меня одновременно такого большого количества игроков такого уровня не было. Это сразу чувствовалось на первой тренировке. Когда надо отдавать простые передачи на 7-8-9 метров, мяч стелется по траве, техническое исполнение на уровне. Однозначно, это футболисты высокого уровня при правильной подготовке, имеется в виду не в сборной.

О роли тренера

Хотелось бы иметь в распоряжении этих игроков большее количество времени, чтобы с ними уже конкретно тренироваться. Но так как это невозможно, времени нет, то понятно, что, в принципе, в любой сборной тренер больше выполняет роль психолога. Важно, чтобы игроки не боялись, играли расслабленно – с полной концентрацией, но без какого-то давления на самих себя. Со стороны давление есть всегда, ответственность за результат. Важно не вешать на себя груз этой ответственности, а играть в футбол, потому что это игра. А в игре может произойти все, что угодно. Ведь мы говорим «игра в футбол», а не «работа в футбол». Можно играть великолепно и проиграть, можно играть плохо и выиграть. Может, поэтому столько болельщиков у футбола. Игра непредсказуемая. Можно все просчитать и проиграть, и наоборот – ничего не делать, еще и выиграть.

Валерий Карпин, сборная России Фото: Getty Images

О разговоре со Смоловым

Я разговаривал с ним до вызова по телефону, мы хорошо пообщались. Проговорили многие моменты, которые могут случиться в сборной: попадет в состав, не попадет. Говорили про то, что он должен быть к этому готов. В сборной нет основных игроков. Все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит, но это не значит, что он будет в такой же форме через месяц. Он абсолютно нормально на это отреагировал. Федя сказал, что изменился, были ошибки по молодости, как он сказал, он это понимает. Говорит, вы тренер, вы решаете.

О сходстве сборной и «Динамо»

Если говорить конкретно про игру с Хорватией, этот прессинг для многих футболистов в новинку. Тюкавин и Захарян были готовы, «Динамо» проповедует похожий футбол. Или мы похожи на «Динамо», не знаю. Для футболистов были в диковинку первые 15 минут, а потом соперник еще что-то меняет. Понятно, что ребята растерялись. Это нормально. У нас, по сути, была одна тренировка, Все остальное — восстановление и предигровые тренировки, где мы корректировали структуру под прессинг соперника. Это не тренировки.

Об игре Головина и Захаряна при новой схеме

Давайте так: схемы не играют в футбол, это люди играют в футбол. Все равно играют 10 на 10. Расставил ты 5-3-2, 5-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 – все равно получается 10. 10 на 10. Месси поставь в любую схему – он будет играть в любой схеме, потому что Месси – это Месси. Головин может играть в любой схеме, он везде может играть хорошо. Он может и везде играть плохо. Дело не в схеме. Проблемы Захаряна в защите? А в матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Так же отрабатывал, и было все великолепно. По мне он был одним их лучших в том матче. С Хорватией еще больше приходилось отрабатывать, чем с Мальтой.

О напряжении в игре с Мальтой

В матче с Мальтой волнение было до последней секунды. Внутри меня все кипело. Но это привычное волнение. То, что было на первой пресс-конференции, да и на последующих – когда я волновался – это необычно для меня. Обычно волнения нет. Но когда я на поле и идет игра, то волнение всегда присутствует. Волнение еще никуда не ушло. Сегодня другие ощущения: прошла ночь, хотя я поспал всего пять-шесть часов. Чуть другие ощущения. Понимаю, что до конца не отпустило. Голова до сих пор занята всем этим процессом.

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