Капитан сборной Польши Роберт Левандовский призвал трибуны проявлять уважение к игрокам сборной Англии, вставшим на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем квалификации ЧМ-2022.

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Когда англичане начали акцию, некоторые польские фанаты отреагировали свистом. Левандовский и еще несколько польских игроков смотрели на трибуны с явным неодобрением и показывали на нашивку со словом «Respect» («Уважение» – Eurosport.ru), которая находится на рукаве у каждого футболиста.

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Никто из футболистов сборной Польши не преклонил колено перед игрой.

Встреча закончилась со счетом 1:1.

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