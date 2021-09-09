Капитан сборной Польши Роберт Левандовский призвал трибуны проявлять уважение к игрокам сборной Англии, вставшим на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем квалификации ЧМ-2022.
Когда англичане начали акцию, некоторые польские фанаты отреагировали свистом. Левандовский и еще несколько польских игроков смотрели на трибуны с явным неодобрением и показывали на нашивку со словом «Respect» («Уважение» – Eurosport.ru), которая находится на рукаве у каждого футболиста.
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