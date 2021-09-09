Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, оформивший дубль в ворота Украины в матче отборочного тура к ЧМ-2022 1 сентября, провалил допинг-тест, сообщил журналист Айдын Кожахмет.
«Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», – написал он в телеграм-канале.
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