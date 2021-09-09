Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Руслан Валиуллин, оформивший дубль в ворота Украины в матче отборочного тура к ЧМ-2022 1 сентября, провалил допинг-тест, сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо», – написал он в телеграм-канале

ЧМ. Квалификация. Европа Украина не продлила контракт с Шевченко? Возможно, помешал конфликт ДЕНЬ НАЗАД

Матч Украины и Казахстана завершился вничью – 2:2.

Ранее Валиуллин признан лучшим футболистом 4-го тура европейской квалификации ЧМ-2022.

ЧМ. Квалификация. Европа УАФ доказала, что предлагала новый контракт Шевченко 06/09/2021 В 05:49