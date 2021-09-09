Президент УЕФА Александер Чеферин допустил бойкот чемпионата мира, если его решат проводить раз в два года.

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«Мы можем решить не играть в нем. Насколько я знаю, южноамериканцы придерживаются такого же мнения. Так что удачи с таким чемпионатом мира. Я думаю, что этого никогда не произойдет, потому что это противоречит основным принципам футбола. Играть каждое лето месячный турнир, он будет убийцей игроков. Ценность чемпионата мира в том, что он проходит раз в четыре года, вы ждете его, как Олимпийские игры, это огромное событие. Я не вижу, чтобы наши федерации поддерживали эту идею», – приводит слова Чеферина Times

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Российская Премьер-лига и еще 12 европейских чемпионатов также выступили против предложения проводить чемпионат мира каждые два года.

Первым проводить ЧМ с такой периодичностью предложил Арсен Венгер, который занимает в ФИФА должность начальника отдела развития и продвижения футбола в мире.

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