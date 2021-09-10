Скандалом закончился отборочный матч ЧМ-2022 Польша – Англия (1:1): британская сторона обвинила защитника Камиля Глика в оскорблении Кайла Уокера на расовой почве.

Инцидент якобы произошел в конце первого тайма и привел к небольшой потасовке на поле.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Евро-2020 Фанат получил срок за расистские посты по итогам финала Евро ВЧЕРА В 08:57

Пока ФИФА разбирается в произошедшем, болельщики сборной Англии атаковали инстаграм Марты Глик, жены футболиста. Она выложила в сторис скрины оскорблений со стороны трех фанатов:

«Сдохни».

«Ты – ******* свинья, надеюсь, с твоим бойфрендом произойдет что-нибудь очень плохое. С удовольствием увижу твою семью мертвой».

«Ты воняешь мочой, надеюсь, твоя семья будет страдать. Твой бойфренд – труп. Ты чмощница. Надеюсь, ты решишь прыгнуть с парашютом, а он не раскроется».

Дед Глика по отцовой линии был гражданином Германии, воевал во Второй мировой войне в составе Вермахта. Сам Камиль заверял, что считает себя 100-процентным поляком и не чувствует связи с Германией.

На клубном уровне Камил представляет «Беневенто».

ЧМ. Квалификация. Европа Левандовский призывал свистящих фанатов к уважению на акции BLM ВЧЕРА В 04:36