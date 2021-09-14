Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев пропустил ближайшие 3-4 недели.
Причиной стала травма связок левого колена, сообщает пресс-служба российской национальной команды.
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В этом случае Черышев не поможет сборной в матчах против команд Словакии (8 октября в Казани) и Словении (11 октября в Мариборе).
- Денис поучаствовал в двух из трех сентябрьских матчей сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022, проведя на поле 65 минут.
- У Черышева 2 ассиста в 4 матчах за «Валенсию» в сезоне-2021/22.
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