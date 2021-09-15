Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.

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«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины, и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактики.

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В ходе последних сборов в команде главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит его схеме игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше, и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил: «Нет, вы главный, вы решаете».

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я – только часть команды, и никогда не ставил свои интересы выше командных. По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ: «Хочешь – езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды», – написал Малиновский в инстаграме.

Малиновский сыграл за сборную Украины в матчах отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), однако за 2 встречи он провел на поле 41 минуту.

Перед товарищеским матчем против Чехии (1:1) Малиновский покинул расположение национальной команды.

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