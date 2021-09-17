Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в штабе сборной Англии должно быть больше представителей женского пола. По его словам, только трое из 40 членов его штаба – женщины.

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«Футбольная ассоциация Англии на самом деле очень разнообразна с точки зрения пола: 38 процентов сотрудников FA – женщины. Моя дочь сказала мне: «О, это хорошо, правда, папа?» Действительно здорово. И для меня это очередное отличное напоминание о том, какого мира я хочу для своей дочери, каких возможностей я хочу для нее. Эта мысль очень быстро меняет ваш взгляд на женский спорт и возможности женщин в нашем спорте», – приводит слова Саутгейта The Telegraph

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Гарет Саутгейт стал главным тренером сборной Англии в сентябре 2016 года.

Под его руководством англичане дошли до полуфинала ЧМ-2018 и стали финалистами Евро-2020.

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