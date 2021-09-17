Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал критику в адрес сборной России за качество игры в первых матчах под руководством Валерия Карпина.

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– Как ты отнесся к той волне негатива, которая обрушилась на команду Карпина после матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой? Погребняк назвал такое отношение к национальной команде недопустимым.

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– Абсолютно согласен с Пашей. Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить на поле, – типичные дилетанты, которые критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Они не хотят понять, что тренер принял команду в непростой ситуации и времени, чтобы перестроить ее состав и игру, у него не было. И если оценивать работу по результату, то он есть – семь очков и ни одного пропущенного мяча. Так что надо просто набраться терпения и доверять Карпину, – сказал Кержаков в интервью «Спорт-Экспресс»

Сборная России провела 3 матча под руководством Карпина: сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр и Мальту.

В отборе на ЧМ-2022 Россия идет на втором месте группы Н, уступая Хорватии по разнице мячей.

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