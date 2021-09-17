Форвард сборной Гибралтара Рис Стайч, представляющий «Хеднесфорд Таун» из 7-го английского дивизиона, поделился обидой на нападающего дортмундской «Боруссии» и Норвегии Эрлинга Холанна. Он считает, что норвежец проявил неуважение к капитану его национальной команды.

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В марте состоялся матч квалификации к ЧМ-2022, в котором Гибралтар принимал на своем поле Норвегию. После игры капитан гибралтарцев Рой Чиполина попросил у Холанна футболку, но Эрлинг проигнорировал его. После ответного матча ни один из игроков Гибралтара не подошел к Холанну в знак протеста.

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«Никто из нас не захотел получить футболку Холанна, мы просто проигнорировали его. В марте, когда мы встречались в Гибралтаре, наш капитан попросил у Холанна футболку. Хоть Норвегия и выиграла в тот день, он не забил ни одного мяча, попал под замену после часа игры и был раздражен.

После положенных интервью для телевидения Рой сказал Холанну: «Мой маленький сын – твой большой фанат. Не возражаешь, если мы обменяемся футболками?»

Тот просто посмотрел на него, рассмеялся и ушел! Он может купить многое в этой жизни, но не может купить красивые поступки. Возможно, вся шумиха вокруг его персоны ударила ему в голову. Он мог осчастливить ребенка на день, месяц, год вперед, но он отказал.

Поэтому никто из сборной Гибралтара не захотел обменяться с ним футболками в Осло. Возможно, он сохранил свою как сувенир в честь хет-трика или подарил кому-то из фанатов сборной Норвегии, потому что это был их первый домашний матч со зрителями после объявления пандемии коронавируса», – рассказал Стайч по информации The Sun

Мартовский матч между сборными Норвегии и Гибралтара закончился со счетом 3:0 в пользу норвежцев.

В ответном победу снова праздновала Норвегия – 5:1.

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